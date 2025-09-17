В Лиге чемпионов проходят матчи 1-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

В среду состоялись еще 6 матчей 1-го тура.

Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 4:0 победил итальянскую «Аталанту». Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Забитыми мячами отметились Маркиньос (3-я минута), Хвича Кварацхелия (39), Нуну Мендеш (51) и Гонсалу Рамуш (90+1). На 44-й минуте игрок ПСЖ Брэдли Барколя не реализовал пенальти.

В следующем туре ПСЖ в гостях встретится с испанской «Барселоной», матч пройдет 1 октября. Днем ранее «Аталанта» примет бельгийский «Брюгге».

Футболисты германской «Баварии» дома со счетом 3:1 обыграли английский «Челси».

На 20-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Челси» Трево Чалоба. У «Баварии» два гола забил Гарри Кейн (26, с пенальти, 63). У «Челси» отличился Коул Палмер (29).

В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с кипрским «Пафосом», «Челси» примет португальскую «Бенфику». Обе встречи состоятся 30 сентября.

В других матчах игрового дня греческий «Олимпиакос» дома сыграл вничью с кипрским «Пафосом» (0:0), «Славия» Прага и «Будё-Глимт» тоже сыграли вничью — 2:2, итальянский «Интер» на выезде переиграл нидерландский «Аякс» (2:0), английский «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над испанским «Атлетико» (3:2).