18 июня на чемпионате Европы по футболу состоялись две встречи. Сборная Турции со счетом 3:1 обыграла команду Грузии в матче первого тура группового этапа. Встреча прошла в Дортмунде.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Мерт Мюлдюр (25-я минута), Арда Гюлер (65) и Керем Актюркоглу (90+7). У проигравших отличился Жорж Микаутадзе (32).

Гюлер стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы, который забил в своей первой игре на турнире (19 лет и 114 дней). Турецкий футболист побил рекорд португальца Криштиану Роналду, который в своем первом матче на чемпионате Европы в 2004 году забил мяч в ворота греков в возрасте 19 лет и 128 дней.

Сборная Грузии впервые принимает участие в финальной части чемпионата Европы. Лучшим достижением турецкой команды на турнире является выход в полуфинал в 2008 году.

В другом матче группы F сборная Португалии со счетом 2:1 обыграла команду Чехии в заключительном матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Лейпциге.

В составе сборной Чехии мяч забил Лукаш Провод (62-я минута). У португальцев отличился Франсишку Консейсау (90+2). На 69-й минуте игрок чешской команды Робин Гранач забил мяч в свои ворота. Консейсау вышел на замену на 90-й минуте.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» 39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел на поле весь матч. Он стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. 41-летний португальский защитник Пепе стал самым возрастным игроком на чемпионатах Европы.

В следующем туре сборная Португалии сыграет с командой Турции, чехи встретятся с грузинскими футболистами. Матчи пройдут 22 июня.