Сегодня в Монако пройдет жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.

Мероприятие начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Участие в турнире примут 36 клубов. Они распределены по четырем корзинам (их состав представлен ниже).

На общем этапе каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде. Для каждого клуба будут выбраны по 8 соперников – по 2 из каждой корзины.

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.

1-я корзина

«ПСЖ» (Франция)

«Реал Мадрид» (Испания)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Бавария» (Германия)

«Ливерпуль» (Англия)

«Интер» (Италия)

«Челси» (Англия)

«Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Барселона» (Испания)

2-я корзина

«Арсенал» (Англия)

«Байер» (Германия)

«Атлетико» (Испания)

«Бенфика» (Португалия)

«Аталанта» (Италия)

«Вильярреал» (Испания)

«Ювентус» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия)

«Брюгге» (Бельгия)

3-я корзина

«Тоттенхэм» (Англия)

ПСВ (Нидерланды)

«Аякс» (Нидерланды)

«Наполи» (Италия)

«Спортинг» (Португалия)

«Олимпиакос» (Греция)

«Славия» Прага (Чехия)

«Буде-Глимт» (Норвегия)

«Марсель» (Франция)

4-я корзина

«Копенгаген» (Дания)

«Монако» (Франция)

«Галатасарай» (Турция)

«Юнион» (Бельгия)

«Карабах» (Азербайджан)

«Атлетик» (Испания)

«Ньюкасл» (Англия)

«Пафос» (Кипр)

«Кайрат» (Казахстан)