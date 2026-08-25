Без смены подхода к организации военных действий Украина будет постепенно терять инициативу в конфликте, заявил в разговоре с Reuters бывший министр обороны Михаил Федоров. Чтобы переломить ситуацию, необходимо принять ключевые решения, и на это у Киева есть несколько месяцев, в том числе на полную изоляцию оккупированного Крыма, – пока Россия не разработает ответные меры на новую украинскую тактику.

У Украины по-прежнему есть «все шансы» на победу, но ей срочно нужен план завершения этой войны, считает Федоров. До сих пор, по его мнению, общего плана действий по выходу из длящегося уже пятый год конфликта не было, плюс успехи сдерживает недостаточная способность разрабатывать и внедрять инновации. Кроме того, развитие страны сдерживают глубоко укоренившиеся коррупция и кумовство, а также отсутствие политической независимости у госучреждений, добавил Федоров.

«Я думаю, сейчас наступил переломный момент, который определит нашу будущую траекторию, но похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем», — сказал он. Федоров подчеркнул важность разработки автономных дронов, управляемых искусственным интеллектом, недорогих ракет-перехватчиков и собственных баллистических ракет. Хотя работа над всеми этими технологиями ведется, стране необходима комплексная стратегия, чтобы обеспечить максимальный эффект после их внедрения, заявил министр.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас служит послом в Лондоне, ранее говорил, что без технологического прорыва стороны конфликта обречены долго вести войну на истощение.

В представлении Федорова линия фронта должна быть оснащена электронными датчиками для обнаружения противника, а использование беспилотников на земле и в воздухе позволит свести к минимуму необходимость иметь на передовой много солдат.

Ранее украинские власти поставили на 2026 год цель заменить до 30% личного состава на самых сложных районах фронта с помощью технологий. Федоров добавил: «Уже существуют технологии, способные полностью остановить русских, но наше отсутствие дальновидности… приводит к тому, что мы их не применяем».