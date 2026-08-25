Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву, сообщают журналисты CBS и Axios со ссылками на неназванные источники.

По информации журналистки CBS Дженнифер Джейкобс, Рэтклифф проведет в Москве встречи с официальными лицами. Журналист Axios Барак Равид сообщает, что власти США попросили Украину прекратить удары по территории России на время визита Рэтклиффа. Власти США и России пока не комментировали эту информацию.

Сообщения о визите появились после того, как в одном из московских аэропортов заметили военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A и дипломатический кортеж.

Для Рэтклиффа это первый известный визит в Россию в качестве руководителя ЦРУ. Сообщается, что ранее он поддерживал рабочие контакты с российскими коллегами.

В начале августа госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США «в ближайшие недели» приложат усилия для того, чтобы добиться понимания, возможно ли возобновление переговоров о мире между Россией и Украиной.

Киев неоднократно заявлял о готовности к мирным переговорами прекращению огня в любое время.

24 августа в день 35-й годовщины независимости Украины более 50 стран-членов ООН призвали Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня в Украине и на возобновление мирных переговоров. Российский представитель Василий Небензя отверг призывы.