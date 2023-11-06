Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Израиль для встреч с руководством и представителями разведывательного сообщества страны. Об этом сообщила газета The New York Time.

Как передает ТАСС, по данным издания, одной из целей визита является упрочение американских обязательств по сотрудничеству в разведывательной сфере с партнерами в регионе. Директор ЦРУ также посетит Иорданию и еще несколько стран. Как отмечает газета, у Бернса, который в прошлом занимал должность посла США в Аммане, хорошие отношения с королем Иордании Абдаллой II.