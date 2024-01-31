Для Соединенных Штатов Америки выход из войны и прекращение помощи Украине стало бы автоголом исторического масштаба. Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс в свои колонке для Foreign Affairs.

По его словам, зацикленность Путина на контроле над Украиной и ее выбором не стоит недооценивать. «Он считает, что без этого контроля Россия не может быть великой державой, а он не может быть великим российским лидером», — пишет Бернс.

Глава Центрального разведывательного управления считает, что репрессивная хватка Путина вряд ли ослабнет в ближайшее время, однако война в Украине постепенно разъедает его власть. По его мнению, 2024 год будет тяжелым для фронта, а также станет испытанием на прочность, «последствия которого выйдут далеко за пределы героической борьбы страны за свободу и независимость».