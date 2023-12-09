Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что одна из главных задач Сил обороны на эту зиму — не дать российским захватчикам перехватить инициативу и укрепиться. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам по итогам проведения Ставки Верховного главнокомандующего.

«Задача нашего государства — и сейчас, зимой, как бы это ни было сложно, — проявлять силу и не давать врагу перехватить инициативу, не давать им укрепиться. Я благодарю всех, чьи действия обеспечивают именно это для Украины-нашу возможность делать свои шаги. Хочу сегодня особо отметить воинов, которые проявили себя больше всего – и сейчас, в боях и зимой, и этой осенью», — подчеркнул Зеленский. (УНИАН)