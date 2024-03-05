Спустя два года с начала полномасштабной войны и рекордного количества санкций, российская экономика все еще держится на плаву. Более того, руководство государства заявляет о темпах роста экономики и уменьшении инфляции, несмотря на значительные ограничения. Но так ли это действительно?

Россия не раз выдавала желаемое за действительное. Так, российские официальные лица часто используют нарратив о том, что санкции вредят Западу больше, чем самой России. Впрочем, такое утверждение ошибочно.

В частности, санкции на продажу российских энергоресурсов помогли Европе избавиться от многолетней газовой и нефтяной зависимости от Москвы, считавшей это одним из самых надежных методов политического давления на другие страны. Причем для Запада диверсификация поставщиков энергоресурсов стала совершенно безболезненной, и вопреки сказкам российской пропаганды, Европа не замерзла ни прошлой зимой, ни этой.

Для самой же России утрата европейского рынка сбыта энергоносителей стала крайне неприятным событием. Европа была основным покупателем российских газа и нефти, и с началом эмбарго «Газпром» потерял 56% экспорта. Поэтому России пришлось искать новые рынки сбыта, переориентируясь на Китай, Индию и Турцию.

Не стоит забывать и о том, что азиатские страны не зависят от поставок российских энергоносителей, а значит, сами диктуют свои правила. Бизнес есть бизнес, и несмотря на дружескую или нейтральную позицию стран, россиянам пришлось предоставлять большие скидки на энергоносители для того, чтобы не консервировать месторождения, что означало бы потерю некоторых из них навсегда.

Кроме того, все попытки Путина убедить Китай в выгодности построения «Силы Сибири — 2» разбиты наголову, а та же Турция в рамках создания газового хаба хочет диверсифицировать поставки и не ограничиваться только российским газом.

Санкции работают, несмотря на то, что на глобальном уровне Россия все еще держится на плаву и даже демонстрирует увеличение расходов на войну. В этом году Россия выделила рекордные расходы на оборону – 10,8 триллионов рублей. Свидетельствует ли это об устойчивости российской экономики? Нет. Хотя бы потому, что для увеличения расходов на войну России пришлось урезать большинство других статей бюджета, в частности, на медицину, образование, социальное обеспечение.

Кроме того, Москва готовилась к войне против Украины, и очевидно, что определенная «подушка безопасности» для экономики у нее есть. И даже она не помогла российскому бюджету избежать дефицитных показателей.

Поддерживать расходы на том же уровне, как это сейчас, Россия не сможет. Увеличение расходов на оборону – результат «заливки» российскими деньгами экономики. То есть власть активно тратит деньги на войну, а эти деньги распределяются по всей экономике страны — из-за зарплат контрактников и мобилизованных, выплаты раненым и семьям погибших, из-за гособоронзаказа. Это уже приводит к перегреву российской экономики, о чем заявляет даже глава Центробанка России Набиуллина.

Западные санкции против России хоть и не так быстро, как это предполагалось в начале вторжения, но работают. Несмотря на все попытки страны-агрессоры скрыть реальные последствия ограничений, увеличение количества внутриэкономических проблем свидетельствует об обратном.

Ощутимый рост цен вызвал рекордное количество займов «до зарплаты» в 2023 году, а неспособность властей побороть последствия многочисленных аварий теплосетей по всей России в течение месяца (!) еще раз демонстрирует реальную картину картину состояния экономики страны.

Таким образом, попытки России увеличивать расходы на войну – это временное явление, но помешать следующим подобным шагам нужно было «еще вчера». Санкции, в частности, в энергетической сфере, должны быть под жестким контролем для того, чтобы Россия не могла их обходить (например, транспортируя нефть танкерами под флагами других государств).

Экономические санкции – один из действенных способов противостояния России в ее войне против Украины и потенциальным случаям агрессии против других государств. Но чтобы они действительно работали, необходим строгий контроль за их исполнением и систематическое увеличение ограничений, препятствующих наполнению бюджета агрессора.

Асиф Алиев, специально для #