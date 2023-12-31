Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2024 годом. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Сейчас у нас, у народа России, есть самая важная задача — сделать наступающий 2024 годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России вопреки великой победе наших отцов и дедов», — написал он.

По словам Медведева, Россия в текущем году проявила «особую силу духа, волю к победе и самоотверженности».

Он отметил, что уходящий год потребовал «особой стойкости и сплоченности».