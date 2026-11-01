В ночь на 1 ноября российские войска атаковали Украину 433 беспилотниками, включая ударные дроны «Шахед», «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия». Среди них были 64 реактивных беспилотника. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным украинских военных, к 07:30 утра силы противовоздушной обороны сбили или подавили 371 беспилотник. Попадания зафиксированы в 16 местах, падение обломков сбитых дронов – ещё в 14.

В Сумской области в результате серии российских ударов пострадали шесть человек. В Сумской и Конотопской общинах под атаки попали объект гражданской инфраструктуры, автомобили и нежилое здание.

В Глуховской общине российский беспилотник ночью атаковал жилой сектор. Когда спасатели тушили возникший пожар, российские войска нанесли повторный удар по тому же месту. Сотрудники спасательных служб не пострадали. Все пожары ликвидированы, территории обследованы.

Утром 1 ноября в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Как сообщила компания ДТЭК, ограничения связаны с продолжающимися российскими ударами по энергосистеме. Энергетики восстанавливают повреждённое оборудование, когда позволяет ситуация с безопасностью.

В субботу, 31 октября, в некоторых районах Киева электричество подавалось лишь на два часа в сутки. В ДТЭК объясняли ухудшение ситуации повреждениями энергообъектов, в том числе теплоэлектроцентралей.

В Киевской областной военной администрации рассказали о повреждении энергетических объектов в Киевской области, в Обуховском районе пострадала женщина, она госпитализирована.

В Житомирской области без электроснабжения остались более 650 населенных пунктов, сообщили в Житомирской ОВА.

Власти Винницкой области также сообщили об атаке дронов, повреждены башня мобильной связи, разбиты окна в многоэтажных домах, другие гражданские объекты.

Российский удар разрушил здание городской администрации Краматорска Донецкой области. Об этом поздно вечером в субботу, 31 октября, сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко. «Можно разрушить здание, выжечь нашу землю и украсть воспоминания, но им не удастся лишить нас права на будущее», – написал он.

В Днепропетровской области после новых российских ударов по энергетической инфраструктуре без электричества остались почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, энергетики успели восстановить электроснабжение почти всех потребителей, пострадавших от предыдущих атак, но новые удары привели к повторным отключениям. В Днепре полностью восстановлено водоснабжение. Над устранением последствий атак работают более 70 аварийных бригад.

31 октября российские войска также атаковали угледобывающие предприятия компании «ДТЭК Энерго» в Днепропетровской области. Повреждены технологические сооружения, трое сотрудников получили ранения различной степени тяжести. (svoboda.org)