Российские оккупанты устроили воздушную атаку с применением дронов-камикадзе по территории Украины в ночь на 24 декабря. Был зафиксирован запуск врагом 16 «Шахедов», почти все из них были сбиты Силами обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 БпЛА типа «Shahed-136/131», — говорится в утренней сводке командования.

Военные рассказали, что силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ 15 из 16 ударных беспилотников противника были уничтожены.