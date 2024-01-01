В новогоднюю ночь оккупанты 11 часов атаковали юг Украины, силы ПВО сбили более 50 ударных дронов типа «Shahed-136/131». Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, добавив что всего в новогоднюю ночь зафиксирован пролет более шести десятков беспилотников над регионом.

«По предварительным данным, в нашей зоне ответственности мы наблюдали пролет более шести десятков беспилотников, из которых 50+ были уничтожены. Абсолютное большинство в Одесской области — около трех десятков дронов было сбито», — рассказала она.

«Вновь доказано боевой работой, что даже сбитый беспилотник может нести много опасности в себе, потому что направлены через жилые кварталы. Они уже в сбитом состоянии достигали земли или попадая в здание создавали мощную взрывную волну, которая разрушала объекты вокруг», — отметила Гуменюк.

Как уточнили в Силах обороны юга, массированная дроновая атака продолжалась около 11 часов.

«В новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны на юге сбили 51 БпЛА типа «Shahed-131/136″: 28 — в Одесской, 14 — в Николаевской, 5 — в Винницкой, 2 в Днепропетровской, по 1 в Херсонской и Кировоградской областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приоритетом врага остается припортовая инфраструктура Одесской области — большое количество дронов было направлено с моря в прибрежную зону. В одном из припортовых терминалов в результате попадания вспыхнул пожар, который оперативно укрощен. Люди не пострадали. (УНИАН)