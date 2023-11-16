Украина наладила серийное производство отечественного аналога «Шахедов». За месяц таких дронов производят десятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина во время ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации.

По его словам, оборонная сфера вносит важный вклад в экономику страны. В будущем она должна стать главным сектором украинской экономики.

«Начиная с того, что называют «украинским Шахедом», мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры», – сказал министр.

Он добавил, что кратное увеличение производства не удовлетворяет правительство: «Нас удовлетворяет десятикратный рост и больше. У нас по многим направлениям такой рост».

Камышин подчеркнул, что сейчас речь не идет об интеграции «Укроборонпрома» с бизнесом. Но государственный завод помогает частным небольшим дроновым компаниям.

«В этом плане «украинский Шахед» появился именно на государственном заводе», – подчеркнул министр.