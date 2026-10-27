За последние дни из Грузии депортированы 98 граждан иностранных государств.

Как сообщает # со ссылкой на Департамент миграции МВД Грузии, операции проводились в координации с соответствующими ведомствами министерства.

Среди депортированных — граждане Туркменистана, Пакистана, Турции, Кубы, России, Азербайджана, Индии, Ливана, Иордании, Нигерии, Таиланда, Филиппин, Бангладеш, Эфиопии, Ирака, Китая и других стран.

Депортированным лицам запрещен повторный въезд в страну.

С начала текущего года сотрудниками Департамента миграции из Грузии депортированы более 3,5 тыс. иностранных граждан.