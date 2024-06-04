Суд в Астрахани оштрафовал на 30 тысяч рублей и постановил выдворить из России гражданина Азербайджана за буквы «ЗСУ» на одежде. По мнению полиции и суда, он «подрывал доверие к проведению специальной военной операции» – так в России официально называют войну против Украины. Подсудимый вину не признал, заявив, что не знал, как расшифровывается аббревиатура на его толстовке, и не придавал значения надписи.

Азербайджанец Джалал Ализаде был задержан в аэропорту Астрахани. На нём была толстовка с капюшоном. На толстовке были буквы «ЗСУ», окрашенные в жёлтый и синий – цвета флага Украины. В постановлении Советского суда Астрахани говорится, что Ализаде «провел публичную акцию одетой на нем толстовки с капюшоном, чем подрывал доверие к проведению специальной военной операции». Суд признал Ализаде виновным по статье о так называемой дискредитации российской армии.

Кроме того, в тот же день его привлекли к ответственности по статье об уклонении от своевременного выезда из России, оштрафовав на две тысячи рублей и постановив выдворить из страны с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан. В возможности выехать самостоятельно суд отказал Ализаде.

Как отмечает Кавказ.Реалии, это первый известный случай наказания на юге России за аббревиатуру ЗСУ (Збройні сили України – вооружённые силы Украины). (svoboda.org)