Стало известно имя лауреата Нобелевской премии мира.

Как сообщает # со ссылкой на Nobelprize.org, Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2026 года Наванетхем (Нави) Пиллэй.

Отметим, что лауреат Нобелевской премии мира был объявлен в Норвежском Нобелевском институте, расположенном в столице Норвегии Осло.

Отметим, Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2025 года Марии Корине Мачадо. Она была удостоена этой награды за неустанную деятельность по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии.