Нобелевскую премию по химии за 2026 год присудили французу Анри Кагану из Университета Париж-юг, а также японцу Кенсо Соаи из Токийского университета науки. Это решение Шведской королевской академии наук Нобелевский комитет огласил в Стокгольме в среду, 7 октября. Ученых наградили «за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в ассиметричном органическом синтезе».

Каган и Соаи сумели найти «решение химической загадки, существовавшей более века» — выяснить, как некоторые молекулы, например, аминокислоты существуют в двух вариантах, являющихся зеркальными отражениями друг друга. «Однако в живых организмах встречается лишь одна из этих зеркальных форм», — пояснили эксперты Нобелевского комитета.

Путь к исследованию был долгим. В 1986 году Каган открыл новый способ управления химическими реакциями, который позволил ему получить значительное число одной из зеркальных форм — «результат, который ранее считался невозможным». А в 1995 году Соаи опубликовал работу, в которой описывалась разработанная им первая в истории химическая реакция, способная к появлению зеркальных форм. В 2003 году он смог провести реакцию, в ходе которой образовывалась зеркальная форма — ранее такое было возможно только в природе.

Нобелевскую премию по химии в 2025 году получили японец Сусуму Китагава из Университета Киото, австралиец Ричард Робсон из Университета Мельбурна и американский ученый иорданского происхождения, профессор химии в Калифорнийском университете в Беркли Омар Яги. Их удостоили награды за «разработку металлоорганических каркасных структур».

«Лауреаты Нобелевской премии по химии 2025 года создали молекулярные конструкции с большими пространствами, через которые могут протекать газы и другие химические вещества. Эти конструкции, металлоорганические каркасы, могут использоваться для сбора воды из воздуха в пустыне, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций», — отмечали в Нобелевском комитете.

Всего с 1901 года Нобелевскую премию по химии вручали 118 раз, ее получили 200 ученых, в том числе восемь женщин. Размер премии составляет 12 млн шведских крон (порядка 1,06 млн евро).

Пять различных Нобелевских премий (по физиологии и медицине, физике, химии, литературе и премия мира) были учреждены по завещанию изобретателя динамита Альфреда Нобеля и вручаются с 1901 года.

В первый день нобелевской недели, 5 октября, в Стокгольме объявили имена лауреатов премии в области физиологии и медицины. Ими стали ученые из Германии Петер Хегеман и Георг Нагель, а также американец Карл Дейссерот. 6 октября стал известен лауреат премии по физике — бельгийский ученый Фрэнсис Хальцен из американского Университета Висконсина-Мэдисона. Это

Обладателей награды по литературе объявят также в Стокгольме 8 октября, а лауреата Нобелевской премии мира — 9 октября в Осло. Кроме того, в понедельник, 12 октября, объявят лауреата премии по экономике памяти Нобеля, учрежденной Банком Швеции в 1968 году. (DW)