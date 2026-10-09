Норвежский Нобелевский институт зарегистрировал 287 кандидатов на премию мира в 2026 году, из которых 208 — отдельные лица и 79 — организации. Об этом сообщает британская газета Time.

Центры экстренного реагирования Судана являются одним из главных претендентов на Нобелевскую премию мира. Благотворительная организация, функционирующая за счет местного населения, предоставляет медицинскую помощь, продовольственную поддержку, образование, защиту людей.

Также эксперты предполагают, что Нобелевскую премию может получить папа Римский Лев XIV, который предпринимает активные усилия по установлению глобального сотрудничества. Он неоднократно призывал к миру, в том числе в секторе Газа и на Украине.

Среди кандидатов представлены и украинцы. Одним из них называется Николай Кулеба — сооснователь организации «Спасите Украину». Его организация преимущественно занимается поиском пропавших без вести украинских детей в ходе конфликта с Россией.

Еще одним вероятным кандидатом названа Юлия Навальная. Ее шансы на получение награды оцениваются в 5%.