В норвежской столице состоялось вручение Нобелевской премии мира за 2023 год. Об этом сообщает Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте на своей странице в соцсети X.

По информации пресс-службы комитета, в октябре награды была удостоена вице-президент правозащитной организации в Иране, активистка Наргиз Мохаммади «за борьбу против притеснения женщин Ирана и борьбу по продвижению прав и свобод человека».

В настоящее время женщина отбывает тюремный срок, поэтому на церемонию пришли ее дети, 17-летние близнецы Али и Киана Рахмани, которым и вручили премию.