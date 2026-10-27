Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хотел бы переименовать Атлантический океан в Американский океан, а также думает над переименованием реки.

«Подумайте, у нас есть озеро и залив (озеро Онтарио и Мексиканский залив, переименованные в США администрацией Трампа в озеро Америка и Американский залив соответственно — ред.). Теперь нам нужна река и океан. Так что я подумываю об Атлантическом океане, мы назовем его Американский океан. Полагаю, что Европа будет в восторге», — сказал он во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Миссисипи в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

Американский лидер не уточнил, какую реку хотел бы переименовать, однако пообещал не менять название реки Миссисипи.