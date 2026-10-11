Президент США Дональд Трамп предложил переименовать еще несколько водоемов — вслед за своими решениями сменить названия озера Онтарио и Мексиканского залива. «У нас уже есть залив. У нас есть прекрасное озеро. А теперь кто-то сказал: вам нужна река. Нам нужна река. Нам нужен океан», — заявил он на предвыборном митинге в Кларксвилле, штат Теннесси, в субботу, 10 октября.

Трамп предложил переименовать либо Атлантический, либо Тихий океан, добавив, что новое название может быть связано с ним самим. «Мы назовем его «Океан Трампа» или «Океан Америк», — заявил он под смех и аплодисменты. — Думаю, прежде чем я уйду, у нас должен появиться свой океан. И нам нужна великая река».

С начала второго президентского срока Трамп множество раз предлагал переименовать крупные географические объекты и различные учреждения. В январе 2025 года по его инициативе Мексиканский залив переименовали в Американский, а горы Денали на Аляске — обратно в Мак-Кинли. Первое решение раскритиковали в Мексике, отметив, что предыдущее название множество веков использовалось в международной навигации.

В августе 2026 года Трамп подписал указ о смене названия озера Онтарио на «озеро Америка». Решение о переименовании одного из пяти Великих озер на границе с Канадой глава Белого дома принял на фоне срыва торговой сделки с Оттавой. Премьер-министр Канады Марк Карни раскритиковал этот шаг, напомнив, что названию Онтарио уже более 400 лет и оно появилось задолго до образования Канадской конфедерации и принятия Декларации независимости США.

Президент США может использовать свои полномочия для переименования водоемов и других географических объектов. Частные картографические онлайн-сервисы в целом приняли новые названия, предложенные Трампом. (DW)