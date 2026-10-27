Азербайджан приветствует инициативу выдвижения кандидатуры государственного министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ланы Заки Нуссейбех на пост генерального секретаря ООН.

Как сообщает #, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос СМИ.

По его словам, Азербайджан подчеркивает важность процесса избрания, основанного на профессиональных качествах кандидатов, их дипломатическом опыте, беспристрастности и способности формировать консенсус среди государств-членов, руководствуясь Уставом ООН:

«Надеемся, что этот процесс завершится результатом, который внесет вклад в формирование более сильной, эффективной и гибко реагирующей на современные вызовы ООН».