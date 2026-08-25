В политике трудно придумать более наглядную метафору кризиса, чем ситуация, когда электричество отключается именно в тот момент, когда парламент обсуждает, почему в стране не хватает электричества. В Иране эта метафора недавно стала реальностью: во время обсуждения энергетических проблем в парламенте погас свет. Получилась практически идеальная иллюстрация принципа «лучше один раз показать, чем сто раз рассказать».

За курьезным совпадением, однако, стоит вполне серьезная проблема. Иран располагает огромными запасами нефти и газа, но уже не первый год сталкивается с дефицитом электроэнергии и перебоями в снабжении. Летом 2026 года дефицит генерирующих мощностей оценивался примерно в 13 тыс. мегаватт, а ограничения электроснабжения стали одной из наиболее заметных экономических проблем страны.

Парадокс заключается в том, что Ирану не столько не хватает самого энергетического сырья, сколько возможностей эффективно превращать его в стабильное электроснабжение. Между месторождением и розеткой существует целая инфраструктурная цепочка: электростанции, сети, оборудование, ремонт, инвестиции, топливо и управление. Можно обладать колоссальными запасами углеводородов и при этом столкнуться с ситуацией, когда электричества недостаточно. Геология, как выясняется, трансформаторы не ремонтирует.

Проблема усугубляется ростом потребления, износом энергетической инфраструктуры, недостаточными инвестициями и дефицитом воды, который особенно остро проявляется в жаркий период. К этому добавляются внешние ограничения и новые риски для объектов энергетики. В результате накопившиеся структурные проблемы превращаются уже не просто в вопрос экономической эффективности, а в проблему национальной устойчивости.

Для обычного гражданина вся эта сложная система сводится к предельно простому вопросу: будет ли вечером электричество дома. Для промышленности вопрос еще жестче: сможет ли предприятие работать без перебоев. Поэтому каждое новое отключение — это не только бытовое неудобство, но и потерянное производство, дополнительные расходы бизнеса и еще один повод для недовольства населения.

Именно поэтому парламентский эпизод оказался настолько символичным. Государство обсуждает способы устранения энергетического дефицита, а энергосистема в этот момент буквально демонстрирует масштаб проблемы. Причем без презентаций, графиков и длинных докладов.

Но значение этой истории выходит далеко за пределы Ирана. Она показывает, насколько изменилось само понятие энергетической безопасности. Сегодня недостаточно обладать нефтью, газом или потенциальными источниками электроэнергии. Важны способность производить энергию, передавать ее по устойчивым сетям, поддерживать необходимый резерв мощности и быстро реагировать на внешние угрозы.

На Южном Кавказе эта логика постепенно приобретает особое значение. Пока Иран пытается справиться с дефицитом внутри собственной энергосистемы, Азербайджан расширяет возможности своего энергетического сектора и постепенно выходит за рамки традиционной роли поставщика нефти и газа.

Для Баку энергетическое преимущество все больше связано не только с объемами добычи углеводородов, но и с развитием генерации, электрических сетей и возобновляемой энергетики. Это создает возможность смотреть на электроэнергию уже не только как на внутренний ресурс, но и как на потенциальный экспортный товар. В таком случае энергетическая инфраструктура становится частью более широкой системы регионального влияния — наряду с транспортными коридорами и другими коммуникациями.

Особенно интересным этот процесс становится на фоне меняющихся отношений между Азербайджаном и Арменией. Еще недавно энергетические связи между двумя странами практически невозможно было представить в качестве предмета практического сотрудничества. Сегодня же обсуждается возможность взаимного импорта и экспорта электроэнергии. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о контактах специалистов двух стран по вопросам энергетических сетей и допустил развитие торговли электроэнергией между Баку и Ереваном.

Сам факт появления такой повестки имеет большое политическое значение. Электроэнергия — весьма прагматичный товар. Ей не важны политические лозунги и исторические споры: для ее передачи нужны инфраструктура, коммерческие договоренности и заинтересованность обеих сторон. Если такие механизмы начинают обсуждаться, между государствами появляется еще одна сфера экономической взаимозависимости.

Для Армении это означает расширение возможностей энергетической диверсификации. Чем больше источников и маршрутов поставок доступно стране, тем меньше ее уязвимость перед внешними кризисами. Для Азербайджана потенциальный рынок в соседней стране, в свою очередь, означает дополнительные возможности для использования будущих генерирующих мощностей и укрепления роли страны в региональной энергетике.

Здесь и появляется важный политический эффект. Энергетическое сотрудничество само по себе не способно решить все противоречия между государствами, но оно способно создать экономические интересы, которые делают стабильность выгоднее конфронтации. Когда страны зависят друг от друга хотя бы в части инфраструктуры, у нарушения нормальных отношений появляется вполне конкретная экономическая цена.

В этом смысле потенциальные энергетические связи Азербайджана и Армении представляют собой не менее интересную историю, чем транспортные проекты. Дорога соединяет рынки физически, а электросеть может связать их экономически. И если раньше инфраструктура часто рассматривалась прежде всего как объект контроля, то теперь она все чаще становится инструментом взаимной заинтересованности.

Для Азербайджана здесь есть и дополнительный урок, который дает иранский опыт. Энергетическое лидерство нельзя воспринимать как раз и навсегда приобретенный статус. Даже огромные ресурсы перестают быть преимуществом, если генерация, сети и управление не соответствуют потребностям экономики. Поэтому развитие собственной энергетической инфраструктуры становится не менее важным, чем наличие самих ресурсов.

А для Армении происходящие изменения показывают, что энергетическая безопасность постепенно выходит за рамки привычной географии. Если еще недавно главным вопросом было найти гарантированный источник поставок, то теперь появляется возможность формировать более сложную систему взаимосвязанных рынков и сетей.

Есть и еще один фактор, который делает ситуацию принципиально современной. Энергетическая инфраструктура теперь должна защищаться не только от физических повреждений, но и от киберугроз. Атаки на энергетические объекты способны нарушить работу системы даже без единого выстрела. Это означает, что надежность энергоснабжения все больше зависит одновременно от инженерных решений, инвестиций, резервов и цифровой безопасности.

Поэтому история с отключением света в иранском парламенте — гораздо больше, чем удачный сюжет для политической иронии. Она показывает, насколько уязвимой может оказаться даже ресурсно богатая страна, если ее энергетическая система не успевает адаптироваться к новым условиям.

На этом фоне Южный Кавказ постепенно формирует другую модель. Азербайджан пытается превратить свои энергетические возможности в долгосрочное региональное преимущество, Армения ищет дополнительные возможности для диверсификации, а возможная торговля электроэнергией между двумя странами демонстрирует, как экономическая взаимозависимость может постепенно становиться частью новой региональной архитектуры.

В конечном счете вся эта история сводится к довольно простой формуле. В XXI веке мало иметь нефть и газ — нужно уметь превращать их в надежную энергетику. Мало построить электростанции — нужно обеспечить устойчивую сеть. Мало говорить о региональном сотрудничестве — нужно создать инфраструктуру, которая сделает его экономически выгодным.

И, конечно, если парламент собирается обсуждать, почему в стране выключается свет, желательно, чтобы электричество хотя бы не решило продемонстрировать проблему прямо во время заседания. Иначе энергетический кризис превращается в политическую метафору, которую не смог бы придумать даже самый язвительный автор.

Заур Нурмамедов