Бывший президент Армении Серж Саргсян прибыл в Антикоррупционный комитет на фоне задержания бывшего президента и лидера оппозиционного блока «Армения» Роберта Кочаряна и выдвинутых против них обвинений, сообщает ТАСС.

«Не знаю», — сказал он журналистам у входа в здание, отвечая на вопрос о том, по какому делу он прибыл в комитет.

25 августа Генеральная прокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, ему инкриминируется злоупотребление служебным положением, получение взятки в особо крупных размерах и отмывание денег. В рамках данного дела фигурирует также Саргсян, бывший в период президентства Кочаряна министром обороны. Также сотрудники СНБ провели обыски в квартире депутата фракции «Армения» и сына бывшего президента Левона Кочаряна и в аффилированных с семьей Кочарян компаниях.