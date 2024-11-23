Экс-главу Следственного комитета Армении Аргишти Кярамяна вызвали на допрос в Антикоррупционный комитет по делу, в котором фигурирует сын депутата от правящего «Гражданского договора» Овика Агазаряна. Об этом пишет газета «Жоховурд» со ссылкой на источники.
В публикации приводятся слова Кярамяна о том, что сын депутата Овика Агазаряна, воспользовавшись лазейкой в законе, импортировал большое количество автомобилей в Армению с целью их последующего реэкспорта. В результате получил от государства возмещение НДС. Кярамян счел это незаконным, по этой причине на дальнейшие сделки с этими автомобилями был наложен запрет.
В публикации уточняется, что Агазарян хотел решить проблему лично, дважды попытавшись через посредников выйти на Кярамяна. В первый раз он обратился к следователю по делу, во второй – к замглаве СК Арсену Айвазяну. Парламентарий через них пытался уговорить Кярамяна снять запрет, наложенный на транспортные средства сына. Однако Кярамян отклонил просьбу парламентария.
Отмечается, что Агазарян также нарушил регламент о деятельности парламентария. Если он сложит мандат, то ему «простят» его нарушения, в противном случае его могут лишить депутатской неприкосновенности, говорится в публикации.
Напомним, на парламентских слушаниях 16 октября во время перепалки Агазарян заподозрил Кярамяна в давлении на бизнесменов и злоупотреблении полномочиями СК для «уничтожения» начинающих бизнесменов. Предположительно, среди них – сын Агазаряна, который занимается ввозом и продажей автомобилей.
В ответ Кярамян заявил, что за сына Агазаряна «дважды просили», и в этом, вероятно, есть элемент коррупции. По следам перепалки между Агазаряном и Кярамяном в Антикоррупционном комитете инициировано уголовное производство по признакам «Вмешательства в осуществление правосудия или расследование дела».