Напомним, на парламентских слушаниях 16 октября во время перепалки Агазарян заподозрил Кярамяна в давлении на бизнесменов и злоупотреблении полномочиями СК для «уничтожения» начинающих бизнесменов. Предположительно, среди них – сын Агазаряна, который занимается ввозом и продажей автомобилей.

В ответ Кярамян заявил, что за сына Агазаряна «дважды просили», и в этом, вероятно, есть элемент коррупции. По следам перепалки между Агазаряном и Кярамяном в Антикоррупционном комитете инициировано уголовное производство по признакам «Вмешательства в осуществление правосудия или расследование дела».

Отмечается, что Агазарян также нарушил регламент о деятельности парламентария. Если он сложит мандат, то ему «простят» его нарушения, в противном случае его могут лишить депутатской неприкосновенности, говорится в публикации.