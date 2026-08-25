Комитет по борьбе с коррупцией раскрыл подробности уголовного дела, возбуждённого в отношении второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна.

Как сообщает Armenpress, Комитет по борьбе с коррупцией Армении распространил заявление по этому поводу.

Согласно информации, были получены сведения о том, что Кочарян, занимая пост президента Армении, вступил в сговор со своими приближёнными и, используя своё служебное положение, под различными фиктивными предлогами приобрёл ряд дорогих объектов недвижимости, имеющих социальное и экономическое значение. Эти объекты были выведены из государственной собственности и приобретены по ценам, значительно ниже рыночных.

Задержаны шесть человек, в том числе экс-президент, его сын, а также другие лица, участвовавшие в преступных схемах.