Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) выяснили, что в первые 200 тысяч лет существования Солнечной системы вокруг будущего светила существовало мощное магнитное поле. Вместе с гравитацией оно направляло первичный газ и пыль к центру, где формировалась наша звезда. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для поиска древних магнитных записей астрофизики проанализировали метеорит DOM 08006, найденный в 2008 году в Антарктиде. В отличие от большинства космических камней, претерпевших сильные изменения из-за столкновений и нагрева, этот метеорит сохранился в практически первозданном виде. Внутри него ученые выделили микроскопические минеральные зерна, образовавшиеся 4,6 миллиарда лет назад — это самые старые твердые материалы из известных науке.

С помощью высокочувствительных палеомагнитных приборов исследователи измерили остаточную намагниченность этих зерен. Выяснилось, что интенсивность магнитного поля древней солнечной туманности составляла от 150 до 600 микротесла. Это в 3–12 раз сильнее современного магнитного поля Земли, которое защищает нашу планету от космической радиации.

Солнечная система зародилась из гигантского облака межзвездного газа, которое со временем сплющилось в диск. Долгое время астрофизики считали, что его сжатие происходило исключительно под действием гравитации. Однако теоретические модели предполагали, что магнитные силы также могли обеспечивать необходимые условия для перемещения массы внутрь системы. Ранее ученым уже удавалось найти следы магнетизма, существовавшего спустя два миллиона лет после формирования Солнечной системы, когда звезда уже существовала. Новая работа отодвинула эту временную границу к самому началу процесса.