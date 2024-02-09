Всемирный банк (ВБ) проведет исследование падения уровня Каспийского моря.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на казахский порт Актау, 7 февраля специалисты ВБ совершили визит в морской порт с целью представления команды, которая проведет исследовательскую работу.

Так, в течение следующих 18 месяцев специалисты компании «HR Wallingford» поэтапно изучат данные предыдущих исследований по Каспийскому морю, результаты региональных климатических моделей (RCM), подготовят цифровую модель рельефа и гидрологическую модель водосборов.

Также будет проведено гидродинамическое моделирование всего Каспийского моря и порта Актау с использованием программного обеспечения (TELEMAC) для моделирования будущих сценариев изменения климата.

Данные и рекомендации, наработанные в ходе исследований, будут использоваться в последующих проектах реконструкции и модернизации инфраструктуры и оборудования порта Актау.

Отметим, что снижение уровня Каспийского моря в течение последних десятилетий стало серьезной проблемой, затрагивающей экологию, экономику и социальные аспекты стран, прилегающих к этому внутреннему водоему. Специалисты высказывают опасения относительно долгосрочных последствий этого явления, включая утрату биоразнообразия, ухудшение качества воды и воздуха, а также угрозы для экономической стабильности.