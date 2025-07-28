Земельный участок площадью 2860 кв. м был конфискован у компании «Согласие-Армения», принадлежащей Абрамяну, и передан в собственность общины Ереван.

Уголовное дело по факту предполагаемой незаконной приватизации было возбуждено прокуратурой Армении еще в 2023 году. Позже мэрия Еревана подала гражданский иск, на основании которого суд наложил ограничения на активы компании, в том числе связанные с кадастровыми операциями.