Антикоррупционный суд Армении конфисковал у главы Союза армян России Ара Абрамяна участок возле здания бывшего «Детского мира» в Ереване. Информация об этом размещена на портале судебно-правовой информации Datalex.
Земельный участок площадью 2860 кв. м был конфискован у компании «Согласие-Армения», принадлежащей Абрамяну, и передан в собственность общины Ереван.
В октябре 2024 г. мы писали о том, что в центре Еревана начат демонтаж коммуникаций, проложенных компанией «Согласие-Армения».
Суд, в частности, удовлетворил ходатайство о признании регистрации права собственности на данную территорию недействительной.
Решение суда вступит в силу через месяц.
Уголовное дело по факту предполагаемой незаконной приватизации было возбуждено прокуратурой Армении еще в 2023 году. Позже мэрия Еревана подала гражданский иск, на основании которого суд наложил ограничения на активы компании, в том числе связанные с кадастровыми операциями.