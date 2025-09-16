Европейская прокуратура конфисковала более 2,4 тыс. контейнеров с китайскими товарами, предположительно незаконно ввезенными в Грецию. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на данные ведомства.

По этой информации, речь идет о крупнейшей в истории Евросоюза операции подобного рода. В греческом порту Пирей, который находится под управлением китайской госкомпании COSCO, было изъято 2 435 контейнеров. По данным прокуратуры, в них находились в основном электровелосипеды, текстиль и обувь. По версии следствия, схема незаконного ввоза товаров в ЕС действовала не менее восьми лет и якобы нанесла ущерб бюджету сообщества и его членов в размере около €800 млн.

Обвинения по преступному делу были предъявлены шести лицам, включая двух сотрудников греческой таможни. Как полагают в прокуратуре, они систематически оформляли ложные документы, обеспечивая незаконный ввоз товаров. Расследование, получившее кодовое название «Калипсо», было нацелено на разоблачение криминальных группировок, занимавшихся уклонением от уплаты ввозных пошлин, а также отмыванием доходов от реализации незаконно ввезенных товаров.

«Эти высокоорганизованные преступные структуры специализировались на подобного рода мошенничестве многие годы», — приводит газета слова главы Европейской прокуратуры Лауры Кёвеши. По ее данным, операция стала «ясным сигналом, что правила изменились и безопасных гаваней [для незаконного ввоза товаров] больше не осталось».