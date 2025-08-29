Международное сообщество выступает в поддержку усилий КНР по противодействию сепаратистским силам на острове Тайвань. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

«Противодействие китайского народа деятельности тайваньских сепаратистов, его справедливое стремление к национальному воссоединению получили широкое понимание и поддержку со стороны международного сообщества», — сказал он на пресс-конференции.

Как уточнил замглавы МИД КНР, вопрос Тайваня затрагивает ключевые интересы Пекина, а защита суверенитета, безопасности и интересов развития родины — «священная миссия китайской дипломатии». Он отметил, что приверженность мировой общественности принципу «одного Китая» стала «более прочной».

«Я хотел бы еще раз подчеркнуть: тайваньский вопрос — исключительно внутреннее дело КНР, он не допускает никакого внешнего вмешательства, — заявил Ма Чжаосюй. — Попытки некоторых внешних сил использовать Тайвань для сдерживания Китая — это игра с огнем, а те, кто так поступают, неизбежно обожгутся. Тенденция к воссоединению нашей страны необратима».