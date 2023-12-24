Великобритании нужно работать с союзниками над разработкой сильных мер сдерживания Ирана. Об этом в интервью газете The Sunday Telegraph заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

«Нам нужно работать с нашими союзниками над разработкой действительно сильного набора мер сдерживания против Ирана, и важно, чтобы мы это сделали. Уровень опасности и нестабильности в мире находится на чрезвычайно высоком уровне по сравнению с предыдущими годами и десятилетиями, и иранская угроза является частью этой картины», — сказал глава Форин оффиса.

«Угрозу от Ирана» Кэмерон включил в список пяти значительных кризисов, которые, по его мнению, мир переживает на сегодняшний день, наряду с конфликтами на Украине и Ближнем Востоке, терроризмом и изменением климата.

«Иран оказывает совершенно пагубное влияние в регионе и в мире — в этом нет никаких сомнений. Есть [йеменские мятежники] хуситы, есть [шиитская организация] «Хезболлах», есть поддерживаемые Ираном ополченцы в Ираке, которые на самом деле нападают на британские и американские базы и войска. И, конечно, [палестинское радикальное движение] ХАМАС. Итак, у вас есть все эти посредники, и я думаю, что невероятно важно, чтобы, прежде всего, Иран получил невероятно четкий сигнал о том, что подобную эскалацию терпеть не будут», — сказал Кэмерон.