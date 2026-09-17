Белый дом работает над разработкой послевоенной стратегии, предусматривающей усилия региональных союзников по сдерживанию Ирана на фоне расширения нормализации отношений между Израилем и его соседями.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их словам, разработка планов все еще находится на ранней стадии, США хотят определить свой подход к Ближнему Востоку после окончания войны с Ираном в последние два года президентского срока Дональда Трампа.

Портал подчеркнул, что Трамп намерен встретиться с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке на следующей неделе на Генассамблее ООН, чтобы обсудить ситуацию в регионе.