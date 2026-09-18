Военно-морские силы (ВМС) США и компания Boeing заключили первый контракт на мелкосерийный выпуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) — воздушного танкера — MQ-25A Stingray. Об этом сообщает Defense News.

Издание напоминает, что MQ-25A Stingray станет первым беспилотным воздушным танкером Министерства обороны Соединенных Штатов и первым БПЛА палубной авиации, находящимся в эксплуатации. Портал отмечает, что беспилотник предназначен для продления срока службы палубных истребителей F/A-18 Super Hornet.

По данным отчета Счетной палаты правительства США, MQ-25A Stingray способен доставлять почти 10 000 литров авиатоплива на расстояние более 900 километров. В рамках заключенного соглашения Boeing должна поставить ВМС США три БПЛА и компоненты для еще такого же число дронов. Всего программа MQ-25 включает производство 76 дронов, из которых 9 — испытательные образцы.