В Турции в рамках расследования дела о наркотиках задержаны еще 18 человек.

Как сообщает Haber Global, среди них известные актеры Арас Булут Ийнемли, Мелис Сезен, Нилпери Шахинкайя, Мелис Ишитен, Хазал Филиз Кючуккёсе, Елиз Ешилчимен, а также рэпер Сефо (Сейфуллах Сагыр).

Кроме того, в список вошли футболист Хасан Шаш, а также Ханде Демир, Аныл Дурмуш, Волкан Акчирай, Зейнеп Акчирай, Эда Гюзельджик, Сезер Чакыр и Саят Зурнаджи.

Согласно заявлению Генеральной прокуратуры округа Бакыркёй, получены доказательства, подтверждающие подозрения в том, что некоторые из задержанных употребляли наркотики или психотропные вещества, создавали условия для употребления наркотиков или предоставляли место для их употребления.