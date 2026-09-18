На заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике сегодня обсуждается новый законопроект «О товарном сертификате».

Как сообщает #, документ подготовлен с целью внедрения сертификата соответствия продукции как нового механизма финансирования в аграрной сфере.

Товарный сертификат представляет собой финансовый инструмент, направленный на обеспечение производителей сельскохозяйственной продукции финансовыми ресурсами до начала сезона. Оно сочетает в себе признаки договоров займа, купли-продажи и других соглашений.

Еще до начала производства производители предлагают товарные сертификаты в форме ценных бумаг финансовым организациям и поставщикам через информационную систему «Электронное сельское хозяйство». Согласно договору предварительного финансирования, производитель обязуется передать произведенную продукцию лицу, получившему товарный сертификат, — финансовой организации или поставщику. В зависимости от того, предусматривает ли исполнение обязательства передачу денежных средств или сельскохозяйственной продукции, товарные сертификаты подразделяются на финансовые и товарные.

Финансовые товарные сертификаты, как правило, представляют интерес для финансовых организаций — банков и небанковских кредитных организаций (НКО). Такой сертификат предусматривает обязательство фермера погасить перед кредитором сумму за счет средств, полученных от реализации будущего урожая.

Товарные сертификаты, как правило, представляют интерес для поставщиков. В этом случае фермер обязуется передать кредитору — владельцу свидетельства — будущую сельскохозяйственную продукцию.

Отмечается, что внедрение обоих видов товарных сертификатов имеет ряд преимуществ: фермер получает необходимые средства еще до начала производства; поставщики заранее получают гарантии поставки продукции и могут более гибко участвовать в рыночных отношениях; финансовые организации получают новый и более гибкий инструмент финансирования аграрного сектора; в случае нарушения обязательств по товарному сертификату предусматривается более оперативная и менее затратная процедура взыскания с минимальным участием суда; выпуск товарных сертификатов через информационную систему «Электронное сельское хозяйство» позволит исключить расходы на их оформление и нотариальное удостоверение; владелец сертификата получает право контролировать выращивание и первичную переработку сельскохозяйственной продукции, что позволит обеспечить получение продукции требуемого качества.