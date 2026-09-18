Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу публично зафиксировал завершение сложного периода в российско-азербайджанских отношениях. Выступая на совещании президиума Научно-экспертного совета Совета безопасности России, он заявил, что кризисный период в двусторонних связях преодолён в результате совместных усилий Москвы и Баку. Теперь, по его словам, перед странами стоит задача последовательно развивать сотрудничество в соответствии с договорённостями глав государств и существующей договорно-правовой базой, включая Декларацию о союзническом взаимодействии 2022 года.

Это заявление стало продолжением процесса, который обе стороны обозначили ещё летом. В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проблемы в отношениях с Россией остались позади и отношения полностью нормализовались. В тот же период главы внешнеполитических ведомств двух стран подтвердили готовность развивать взаимодействие, а Россия и Азербайджан подписали план консультаций между министерствами иностранных дел на 2026–2027 годы.

Однако нынешний этап правильнее воспринимать не как простое возвращение к состоянию до кризиса, а как попытку перезапустить отношения на новых условиях. Кризис показал пределы союзнической модели, но одновременно подтвердил её практическую ценность для обеих сторон. Поэтому теперь речь идёт не столько о восстановлении прежнего уровня доверия, сколько о выстраивании более прагматичного механизма взаимодействия, в котором совпадение интересов будет использоваться для сотрудничества, а разногласия — переводиться в управляемый диалог.

Сам кризис начался после трагедии 25 декабря 2024 года — крушения самолёта Embraer 190 авиакомпании AZAL недалеко от Актау, в результате которого погибли десятки людей, преимущественно граждан Азербайджана. Баку потребовал установления ответственности за произошедшее и компенсаций, тогда как Москва первоначально призывала дождаться результатов расследования. Впоследствии российская сторона признала ответственность за инцидент и согласилась на компенсации.

К лету 2025 года напряжённость вышла далеко за рамки спора вокруг авиакатастрофы. После задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге Баку предпринял ответные шаги, включая задержание российских граждан и сотрудников «Sputnik Азербайджан». Были ограничены контакты в гуманитарной и информационной сфере, отменены отдельные визиты, а публичная риторика обеих сторон стала значительно жёстче. Отношения оказались в наиболее сложной точке за последние десятилетия.

При этом политическая конфронтация не разрушила экономическую основу отношений. Торговые связи продолжали функционировать, а взаимодействие в ряде практических сфер сохранялось. Именно это стало одним из главных ограничителей дальнейшей эскалации: Москва и Баку могли серьёзно расходиться по политическим вопросам, но у них оставалось достаточно взаимных интересов, чтобы сохранять рабочие каналы взаимодействия.

Переломным моментом стала встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе 9 октября 2025 года. После неё началось постепенное восстановление политических контактов, которое затем распространилось на работу внешнеполитических ведомств, межправительственных механизмов и других каналов взаимодействия. К весне 2026 года стороны объявили об урегулировании вопросов, связанных с авиакатастрофой, а в последующие месяцы дипломатическая риторика заметно изменилась. Заявление Шойгу в сентябре стало уже не началом, а официальной фиксацией этого разворота.

Особое значение имеет возвращение к Декларации о союзническом взаимодействии 2022 года. Документ вывел двусторонние отношения на новый уровень и охватывает широкий круг направлений взаимодействия. Но кризис продемонстрировал, что даже такой политический фундамент не исключает столкновения национальных интересов. Союзнический формат не означает автоматического совпадения позиций, и именно это стало одним из главных уроков последних двух лет.

Для Москвы значение Азербайджана определяется сразу несколькими факторами. Баку остаётся одним из ключевых партнёров России на Южном Кавказе, а его территория имеет важное значение для транспортных маршрутов между Россией, Южным Кавказом, Ираном и рынками Южной Азии. Особое место занимает международный транспортный коридор «Север — Юг», развитие которого требует устойчивого взаимодействия между двумя странами. В условиях изменения торговых маршрутов его значение для российской внешнеэкономической политики возрастает.

Для Азербайджана Россия также сохраняет существенное экономическое и транспортное значение. Однако Баку при этом продолжает расширять связи с Турцией, Европейским союзом, Китаем и странами Ближнего Востока. Поэтому нынешнее сближение с Москвой не означает изменения многовекторного характера азербайджанской внешней политики. Напротив, сотрудничество с Россией становится одним из элементов более широкой системы внешних связей.

Это принципиальный момент для понимания нынешнего этапа. Союзнический формат Москвы и Баку не следует автоматически трактовать как военно-политическую ориентацию Азербайджана на Россию. Для Баку он прежде всего означает особый уровень двустороннего взаимодействия, существующий параллельно с развитием отношений с другими центрами силы. Именно поэтому нынешняя нормализация имеет прагматический характер: стороны восстанавливают сотрудничество там, где их интересы совпадают, не отказываясь при этом от самостоятельности в вопросах, где их позиции различаются.

На этом фоне Южный Кавказ становится пространством конкурирующих транспортных, энергетических и политических проектов. Для Азербайджана это расширяет возможности внешнеполитического манёвра, тогда как для России повышает значение устойчивых отношений с Баку. При этом интересы двух стран совпадают далеко не во всём, и способность управлять этими различиями становится не менее важной, чем развитие совпадающих направлений.

Поэтому главным показателем нынешней нормализации будут уже не заявления о преодолении кризиса, а конкретные результаты. Речь идёт о развитии торговли и транспортных маршрутов, новых экономических проектах, восстановлении гуманитарных контактов и способности сторон не допускать повторения политической эскалации.

В конечном счёте Москва и Баку возвращаются к союзническому формату уже с более чётким пониманием границ этого партнёрства. Для России важно сохранить стратегическое присутствие и рабочие связи на Южном Кавказе, для Азербайджана — поддерживать предсказуемые отношения с ключевым соседом, сохраняя свободу внешнеполитического манёвра. Поэтому устойчивость нового этапа будет определяться не громкостью союзнической риторики, а способностью превращать совпадение интересов в конкретные проекты, а разногласия — в управляемый диалог.

Заур Нурмамедов