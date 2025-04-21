Наша встреча (с Председателем Китая Си Цзиньпином – ред.) в Астане и принятая по её итогам совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью китайскому агентству Синьхуа.

«Выступая во время двусторонней встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином, я отметил, что принятая Декларация официально превращает КНР и Азербайджан в стратегических партнеров, и это большое достижение и большая ответственность», — подчеркнул глава государства. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что подобный обмен визитами на высоком уровне придаст дополнительный импульс процессу углубления межгосударственных отношений.