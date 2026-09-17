Заявление Урсулы фон дер Ляйен о намерении Европейского союза мобилизовать до 12 млрд евро государственных и частных инвестиций для развития Среднего коридора на первый взгляд выглядит очередным инфраструктурным анонсом. Однако его значение гораздо шире. В ежегодной речи о состоянии Евросоюза председатель Еврокомиссии фактически подняла Транскаспийский маршрут на уровень одного из элементов долгосрочной экономической и геополитической стратегии ЕС. Речь идет уже не просто о строительстве железных дорог, расширении портов или цифровизации таможни, а о формировании альтернативной транспортной архитектуры между Европой, Кавказом и Центральной Азией.

Особенно важно, что нынешнее заявление нельзя рассматривать как появление совершенно нового инвестиционного проекта. В январе 2024 года на форуме Global Gateway в Брюсселе ЕС и международные финансовые институты уже объявили о коллективных обязательствах на 10 млрд евро для развития устойчивой транспортной связанности между Европой и Центральной Азией, прежде всего в рамках Транскаспийского маршрута. Одновременно Европейский инвестиционный банк подписал соглашения о финансировании ряда проектов в регионе на сумму около 1,47 млрд евро. Поэтому нынешние 12 млрд евро корректнее воспринимать не как полностью новые деньги, возникшие с нуля, а как расширение инвестиционной рамки и, что еще важнее, повышение политического статуса Среднего коридора.

Именно здесь заключается главное отличие нынешнего заявления от предыдущих инициатив. Еще несколько лет назад Средний коридор преимущественно воспринимался как перспективный, но далеко не оптимальный маршрут между Китаем и Европой. Теперь в Брюсселе его все чаще рассматривают как элемент экономической безопасности. Европейская логика проста: чем больше у Европы независимых друг от друга торговых маршрутов, тем меньше ее уязвимость перед геополитическими кризисами и перебоями в цепочках поставок.

После начала войны России против Украины значение этого подхода резко выросло. Северный маршрут через российскую территорию оказался политически и экономически гораздо менее привлекательным для европейского бизнеса. Южные морские маршруты, в свою очередь, сталкиваются с собственными рисками и удлинением логистики. В результате Средний коридор получил то, чего ему долго не хватало, — не только экономическое обоснование, но и мощный геополитический стимул.

Европейские представители прямо говорят об этом. В 2025 году еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что грузопоток по Среднему коридору вырос в четыре раза по сравнению с 2022 годом и при необходимых инвестициях к 2030 году может увеличиться еще втрое. Она также назвала маршрут долгосрочной альтернативой Северному коридору. В 2026 году Кос вновь подчеркивала значение коридора для обеспечения торговых, энергетических и цифровых связей Европы.

Но у Среднего коридора есть еще один фактор, который делает нынешнюю европейскую ставку особенно интересной, — Китай. Фактически маршрут создает цепочку, связывающую китайские рынки с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее Турцию и европейскую транспортную систему. Всемирный банк рассматривает именно эту сеть железнодорожных, морских и автомобильных связей как основу Среднего коридора. По оценке банка, при сочетании инвестиций с реформами и повышением эффективности время перевозки по маршруту можно сократить примерно вдвое, а объемы торговли — утроить к 2030 году.

Таким образом, ЕС фактически пытается решить сразу две задачи. С одной стороны, Брюссель хочет обеспечить более устойчивую альтернативу маршрутам, которые оказались под воздействием геополитических конфликтов. С другой — он стремится укрепить собственное присутствие в Центральной Азии, регионе, значение которого растет не только как транзитного пространства, но и как источника сырья, энергии и новых рынков.

Это особенно важно на фоне изменения отношений ЕС с Китаем. В своей нынешней речи фон дер Ляйен одновременно говорила о необходимости сокращать торговый дисбаланс с Пекином и о снижении зависимости Европы от Китая в сфере критически важных сырьевых материалов. Reuters отмечает, что председатель Еврокомиссии представила это как часть более широкой задачи по повышению экономической устойчивости Европы.

Поэтому Средний коридор имеет для Брюсселя парадоксальное значение. Он может использоваться для расширения торговли с Китаем, одновременно снижая зависимость Европы от одного конкретного маршрута доставки китайских товаров. Иными словами, ЕС не обязательно пытается заменить китайскую торговлю — он стремится сделать так, чтобы европейская экономика имела больше вариантов, как эту торговлю осуществлять.

Для Азербайджана это открывает особенно важное окно возможностей. Географически страна находится в самом центре каспийского участка маршрута. После пересечения Каспийского моря грузы попадают в азербайджанскую транспортную систему, а затем направляются через Грузию и Турцию к европейским рынкам. Всемирный банк рассматривает Казахстан, Азербайджан и Грузию как три ключевые страны центральной части Среднего коридора и отдельно указывает на необходимость модернизации железных дорог, портов и интермодальной инфраструктуры именно в этих государствах.

Однако потенциальная выгода Баку заключается не только в увеличении количества транзитных поездов и контейнеров. При благоприятном сценарии Азербайджан может перейти от роли транзитной территории к роли полноценного логистического узла.

Разница принципиальна. Транзитная страна получает доход за прохождение груза через свою территорию. Логистический хаб получает дополнительную стоимость за его обработку: хранение, сортировку, консолидацию, перегрузку, таможенное оформление, цифровое сопровождение и дальнейшее распределение. Именно поэтому расширение портовых мощностей, железнодорожной сети, контейнерных терминалов и цифровой инфраструктуры способно дать Азербайджану эффект, значительно превышающий обычные транзитные сборы.

В этом смысле порт Алят и связанная с ним транспортная инфраструктура становятся не просто национальными объектами, а частью более широкой европейско-азиатской логистической системы. В действующих документах ЕС уже закреплено стремление углублять сотрудничество с Азербайджаном в области связанности, транспорта и цифровых решений, причем Баку прямо рассматривается как важный региональный узел.

Но именно здесь возникает и главный риск для Азербайджана: нельзя исходить из того, что география автоматически гарантирует стране статус главного хаба.

Средний коридор — это единая мультимодальная цепочка. Его эффективность определяется не самым современным портом или самой быстрой железной дорогой, а самым медленным участком маршрута. Груз, который быстро проходит Казахстан, может потерять выигрыш времени на перегрузке в порту. Скоростная железная дорога теряет преимущество, если груз простаивает на границе. Современный терминал оказывается малоэффективным, если перевозчики сталкиваются с непредсказуемыми тарифами или разрозненными таможенными процедурами.

Именно поэтому Всемирный банк подчеркивает, что для развития Среднего коридора нужны не только капитальные инвестиции, но и координация между странами, цифровизация, прозрачность тарифов, синхронизация таможенных процедур и повышение эффективности портов и железных дорог.

Это, пожалуй, главный урок нынешнего европейского подхода: 12 млрд евро способны построить инфраструктуру, но сами по себе не способны создать единый коридор.

Именно здесь будет происходить конкуренция между странами маршрута. Казахстан заинтересован в расширении своих экспортных и транзитных возможностей и в более эффективной связи с Каспием. Азербайджан стремится закрепить за собой центральную позицию на каспийском участке. Грузия заинтересована в усилении связи с Черным морем и европейской транспортной сетью. Турция рассматривает собственную территорию как естественный мост между Кавказом и Европой. Центральноазиатские государства, в свою очередь, хотят получить более прямой доступ к европейским рынкам.

В результате Средний коридор становится не одной дорогой, а системой взаимозависимых национальных интересов.

Отдельное значение здесь может приобрести изменение транспортной конфигурации Южного Кавказа. Улучшение отношений между Азербайджаном и Арменией потенциально создает условия для появления дополнительных транспортных связей в регионе. Европейские представители уже связывают продвижение региональной связанности с улучшением отношений между странами Южного Кавказа. Если в будущем появятся дополнительные маршруты и пограничные переходы, Средний коридор может постепенно превратиться из относительно линейной цепочки в более разветвленную сеть. Для ЕС это выгодно: чем больше альтернативных связей существует внутри региона, тем меньше зависимость всей системы от одного порта, одной железнодорожной линии или одного политического решения.

Но до этого еще далеко. Сегодня Средний коридор остается значительно более сложным маршрутом, чем идеализированная схема на карте. Всемирный банк еще в своем исследовании отмечал многочисленные пограничные переходы, перевалки между разными видами транспорта и операционные ограничения. Поэтому главный вызов заключается не столько в строительстве отдельных объектов, сколько в создании бесшовной логистической системы.

Именно поэтому нынешнее заявление фон дер Ляйен важно прежде всего как политический сигнал. Если раньше развитие Среднего коридора представляло собой совокупность проектов в отдельных странах, то теперь Брюссель стремится рассматривать его как единую систему, которую необходимо одновременно финансировать, цифровизировать и институционально координировать. Показательно и то, что Еврокомиссия планирует провести региональный саммит по Среднему коридору совместно с Болгарией. Это добавляет к проекту европейское измерение: маршрут должен не просто доходить до Черного моря или Турции, а быть встроен в логистическую систему самого Евросоюза.

В конечном счете €12 млрд важны не столько своей абсолютной величиной, сколько тем, что за ними стоит. Брюссель все более явно рассматривает Средний коридор как часть новой архитектуры экономической безопасности Европы — маршрут, который должен дать ЕС дополнительные варианты для торговли, снабжения и доступа к Центральной Азии.

Для Азербайджана это одновременно возможность и вызов. Страна уже занимает важное географическое положение на маршруте, но одной географии будет недостаточно. Чтобы превратить транзитное преимущество в долгосрочный экономический актив, Баку придется обеспечивать скорость обработки грузов, расширять портовые и железнодорожные мощности, развивать цифровую инфраструктуру и добиваться максимальной синхронизации с соседями.

В таком случае Азербайджан сможет претендовать не просто на роль одного из участников Среднего коридора, а на позицию его ключевого логистического узла. И именно здесь заключается главный смысл нынешнего решения ЕС. Вопрос уже не только в том, сколько денег Брюссель направит на Средний коридор. Вопрос в том, кто сумеет превратить эти инвестиции в работающую евразийскую транспортную систему — и какое место в этой системе займет Азербайджан.

Автор

Заур Нурмамедов