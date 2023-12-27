Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин и посол Турции в Москве Танжу Бильгич обсудили перспективы взаимодействия двух государств на многосторонних площадках, сообщается на сайте МИД РФ.

«Обсуждены актуальное состояние и перспективы российско-турецкого взаимодействия на многосторонних и региональных площадках экономического профиля, состояние мировой экономики и торговли, развитие интеграционных процессов в Евразии», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Танжу Бильгич обсудили практические аспекты взаимодействия двух стран в рамках многосторонних механизмов с замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым.