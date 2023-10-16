Россия рассматривает форум «Один пояс — один путь» как составную часть продвижения сотрудничества в Евразии.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, главой МИД Китая Ван И.

«Рассматриваем это движение, проект в качестве важной составной части продвижения сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды на всем Евразийском континенте. И в этом направлении идут отношения между проектом «Пояса и пути» и Евразийским экономическим союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, АСЕАН и другими структурами, которые на этом геополитическом, геоэкономическом пространстве функционируют. Мы заинтересованы в том, чтобы третий международный форум «Пояса и пути» был успешным», — указал российский министр.