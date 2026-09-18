В ходе антитеррористических и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ), выявлены преступные деяния граждан Азербайджанской Республики и иностранных государств, связанные с тайной организационной деятельностью, подготовкой к терроризму и финансированием терроризма.

Об этом сообщили в пресс-службе СГБ.

Сообщается, что в рамках указанных мероприятий было установлено, что Вугар Абдуллаев, ранее осужденный за совершение преступных деяний в составе террористической группировки под названием «Сумгайытская община», вступил в преступный сговор с гражданами Азербайджанской Республики Джалалом Гаджиевым, Джавидом Алиевым, Ниджатом Ахмедовым, Назимом Алиевым, Илькином Гасанзаде и другими с целью совершения покушений на жизнь общественных и религиозных деятелей в Азербайджанской Республике. Проводившиеся ими с этой целью тайные встречи и телефонные разговоры были зафиксированы и задокументированы в установленном порядке.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями по возбужденному уголовному делу установлено, что члены преступного сообщества с целью совершения покушений на жизнь заранее выбранных в качестве целей граждан Азербайджанской Республики изучали их постоянные маршруты передвижения и состояние личной охраны, собирали информацию, а также договорились после совершения запланированных преступных деяний скрыться в находящихся за рубежом зонах конфликтов.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что член преступного сообщества Джалал Гаджиев непосредственно, а также через находящихся за пределами страны граждан Азербайджанской Республики Айхана Гусейнова, Эльшана Аскерова, Фахреддина Иманова, Наиля Расулова, Эльгюна Исмаилова и других организовал финансирование посредством криптовалютных систем лиц, участвующих за пределами Азербайджанской Республики в вооруженных конфликтах на почве религиозного радикализма, в том числе международно признанных террористических организаций.

В связи с совершением указанными лицами преступлений, связанных с финансированием терроризма, были получены многочисленные достоверные доказательства относительно источника денежных средств, собранных под предлогом проведения различных религиозных обрядов посредством размещенных в социальных сетях фиктивных объявлений, а также механизмов денежных переводов.

В результате совместных мероприятий с органами безопасности и специальными службами других государств был выявлен широкий круг преступного сообщества, состоящего из лиц, проживающих в различных странах и участвующих в финансировании международного терроризма. В результате параллельных антитеррористических мероприятий на территории 5 стран были задержаны в общей сложности 10 членов группировки. Один из задержанных за рубежом — Эльшан Аскеров — был экстрадирован в Азербайджанскую Республику.

Члены преступной группы Вугар Абдуллаев, Джалал Гаджиев, Джавид Алиев, Ниджат Ахмедов, Назим Алиев, Илькин Гасанзаде, Айхан Гусейнов, Эльшан Аскеров, Фахреддин Иманов, Наиль Расулов и Эльгюн Исмаилов были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по расследуемому уголовному делу по статьям 214-1, 218.1, 28, 277 (финансирование терроризма, создание преступного сообщества (организации), подготовка к посягательству на жизнь государственного или общественного деятеля) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.