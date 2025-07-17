Лесной пожар в горной местности рядом с селами Хочаз и Моллар Лачынского района начался из-за неосторожного обращения с огнем.

Как сообщает # со ссылкой на совместное заявление МВД и МЧС, причиной возгорания стал костер, разведенный тремя жителями села Сус.

Пламя охватило труднодоступную территорию площадью 14 гектаров.

Подозреваемые были задержаны полицией и привлечены к уголовной ответственности. Следственные действия по делу продолжаются.

В настоящее время Государственная служба противопожарной охраны МЧС продолжает работы по тушению пожара.