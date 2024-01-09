Возникновение пожара, произошедшего в Республиканском перинатальном центре, связано с электричеством.

Как сообщает АПА, об этом сказал журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

«По поручению Президента и первого вице-президента мы находимся на месте происшествия. Вопрос находится под контролем руководства страны. По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям», — отметил генпрокурор.

Он отметил, что пожар в Республиканском перинатальном центре начался ночью примерно в 03:05. Дежурный врач вошел в палату спустя 7 минут и сообщил соответствующим учреждениям:

«Конечно, удалось быстро предотвратить распространение огня на другие отделы. К сожалению, спасти жизнь 4 малышам не удалось. Они находились в отделении интенсивной терапии. Нам нужно время, чтобы тщательно всё расследовать. Виновные будут привлечены к ответственности. Желаем выздоровления всем пострадавшим и тем, кто в настоящее время проходит лечение».

Он добавил, что после заключения экспертизы станет известно причина гибели новорожденных, то есть, настала ли смерть от ожога, или они задохнулись от дыма.

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