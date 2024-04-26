Cледы теракта в Crocus City Hall ведут в Украину.

Об этом глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале Crocus City Hall, также ведут в Украину… Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени», — отметил министр.

Cледы теракта в Crocus City Hall ведут в Украину.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале Crocus City Hall, также ведут в Украину… Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени», — отметил министр.

По его словам, конфликт в Украине «породили» США, и сейчас они его затягивают. Он заявил, что западные специалисты напрямую участвуют в планировании диверсий на территории РФ.

. Он заявил, что западные специалисты напрямую участвуют в планировании диверсий на территории РФ.