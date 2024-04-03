Следы теракта в «Крокус Сити Холл» ведут к украинским спецслужбам.

Как сообщает #, об этом сказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, всем известно, что Киев полностью находится под контролем США.

«Все прекрасно знают, что киевский режим не является независимым и полностью находится под контролем США», — подчеркнул Патрушев.

Он также рассказал о роли ИГИЛ в теракте в «Крокусе». Патрушев отметил, что необходимо учитывать, что эти и другие террористические организации были созданы Соединенными Штатами.

Патрушев напомнил, что 7 марта посольства США и Великобритании распространили предупреждения об угрозе терактов в Москве.