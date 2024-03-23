150 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Эта цифра неокончательная», — добавил источник.

Ранее СК России сообщал о 115 погибших.

Telegram-канал Mash сообщил, что большое количество погибших — около 40 человек — нашли на лестничных пролетах, и еще десять погибших нашли в технических помещениях, десять — в туалете.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев предупреждал, что количество погибших при теракте может значительно увеличиться.

Согласно приведенным СК итогам предварительного осмотра помещений, нападавшие использовали автоматическое оружие. Его вместе с боеприпасами обнаружили и изъяли следователи.

Минздрав Московской области опубликовал список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». В перечне значится 121 человек, из них госпитализировали 107. Еще 14 пострадавшим оказывается амбулаторная помощь.