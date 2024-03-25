По словам организатора международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича, убытки от отмены концертов и театров в Москве уже достигли 250-350 млн рублей.

Гендиректор клубов Base и Arbat21 Антон Михалев считает, что число посетителей на развлекательные мероприятия снизится в течение следующих двух недель до 70%.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 23-24 марта в столице будут отменены все массовые мероприятия в связи с трауром