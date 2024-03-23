После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве устроили массовые рейды по общежитиям, где проживают мигранты. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источников, в Тверском районе у хостела в Минаевском переулке припаркованы полицейские машины и автозак. Силовики досматривают иностранных специалистов на наличие оружия.

Также был усилен контроль за проезжающими автомобилями. Как отмечают очевидцы, представители полиции уже задержали группу людей, пишет Telegram-канал «Москва сейчас».